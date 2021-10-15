Сотый километр газопровода построили по губернаторской программе в Подмосковье с начала года

100 километров новых газораспределительных сетей построили по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Газ провели в 24 населенных пункта региона, где проживают около пяти тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

В рамках губернаторской программы газ проводят в малонаселенные поселки и деревни, в которых зарегистрированы хотя бы 30 человек.

«Осенью мы наращиваем темпы строительства, и сейчас план программы на этот год выполнен практически наполовину», — сказал генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

Работы по программе сейчас ведутся в 26 населенных пунктах, среди которых село Деулино, деревни Серково и Таблово и другие. Мособлгаз газифицирует населенные пункты в Чеховском, Можайском, Сергиево-Посадском и Истринском округах до конца года.

Ранее сообщалось, что деревню Мухино в городском округе Луховицы газифицировали по программе «Социальная газификация».