Мобильный офис социальной газификации откроют в Балашихе 19 октября

Президентский проект «Социальная газификация» уже в самом разгаре в Подмосковье. Он охватывает один округ за другим, и среди них Балашиха. Для удобства жителей 19 октября там откроют мобильный офис, где они смогут задать свои вопросы и узнать все нюансы.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

По программе президента газ придет в 12 населенных пунктов Балашихи. Это село Новый Милет, деревни Полтево, Павлино, Пестово, Пуршево, Русавкино-Поповщино, Соболиха, Фенино, Федурново, Черное, Дятловка и Русавкино-Романово.

Чтобы жителям было проще узнать все особенности проекта и заключить комплексные договоры, откроют мобильный офис социальной газификации.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Об этом заместитель главы округа Сергей Лукичев доложил на совещании с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным.

В рамках программы мы провели 17 встреч с жителями в шести населенных пунктах. С 19 октября мы открываем мобильный офис для решения вопросов газификации Сергей Лукичев.

Он добавил, что по поручению главы округа в Балашихе уже работает штаб, в который входят представители «Мособлгаза», МВД, прокуратуры.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Заседания штаба мы проводим каждую неделю», — отметил Лукичев.

Сейчас работы по подключению домов к газу ведут в шести населенных пунктах Балашихи. До конца 2022 года голубым топливом обеспечат 502 земельных участка в этом городском округе.

Мобильный офис газификации будет работать с 10:30 до 16:00 по адресу: микрорайон Салтыковка, шоссе Ильича, дом № 3.