Газ провели к деревне Мухино в Луховицах

Деревню Мухино городского округа Луховицы догазифицировали. Населенный пункт вошел в президентскую программу «Социальная газификация». Чтобы подключить 54 дома к голубому топливу, специалисты проложили почти 3 километра сетей.

«В первую очередь идет догазификация населенных пунктов, где уже есть газовая труба, а далее, как Владимир Владимирович сказал, уже будет вторая и третья очередь», — отметил директор филиала Мособлгаза «Юго-восток» Игорь Маркелов.

Источник фото: телеканал «360»

Деревня Мухино в городском округе Луховицы стала первым населенным пунктом, куда пришло голубое топливо по программе «Социальная газификация». Так что трубу до границ участков проложили бесплатно. Собственникам остается оплатить оборудование и подводку газа к дому.

«До этого просто было неподъемным подключение, а сейчас это абсолютно реальные цифры. Понятно, что подключить газ не будет 2-3 тысячи стоить, но примерно 100-150 тысяч», — сказал исполняющий обязанности главы г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в городском округе Луховицы в программу вошли более 60 населенных пунктов. В 19 деревнях и поселках уже начались работы. До конца этого года догазифицируют 39 населенных пунктов. Еще в 21 поселок и село голубое топливо придет в 2022.