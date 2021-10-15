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    15 октября 2021, 21:42

    Газ провели к деревне Мухино в Луховицах

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Деревню Мухино городского округа Луховицы догазифицировали. Населенный пункт вошел в президентскую программу «Социальная газификация». Чтобы подключить 54 дома к голубому топливу, специалисты проложили почти 3 километра сетей.

    Газ провели к деревне Мухино в Луховицах

    «В первую очередь идет догазификация населенных пунктов, где уже есть газовая труба, а далее, как Владимир Владимирович сказал, уже будет вторая и третья очередь», — отметил директор филиала Мособлгаза «Юго-восток» Игорь Маркелов.

    Газ провели к деревне Мухино в Луховицах | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Деревня Мухино в городском округе Луховицы стала первым населенным пунктом, куда пришло голубое топливо по программе «Социальная газификация». Так что трубу до границ участков проложили бесплатно. Собственникам остается оплатить оборудование и подводку газа к дому.

    «До этого просто было неподъемным подключение, а сейчас это абсолютно реальные цифры. Понятно, что подключить газ не будет 2-3 тысячи стоить, но примерно 100-150 тысяч», — сказал исполняющий обязанности главы г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

    Газ провели к деревне Мухино в Луховицах | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Всего в городском округе Луховицы в программу вошли более 60 населенных пунктов. В 19 деревнях и поселках уже начались работы. До конца этого года догазифицируют 39 населенных пунктов. Еще в 21 поселок и село голубое топливо придет в 2022.