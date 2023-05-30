Подмосковье 30 мая 2023, 13:39 Социальный центр капитально отремонтировали в Егорьевске Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Капитальный ремонт жилого корпуса социального центра «Егорьевский» завершился в Подмосковье. Он рассчитан на постоянное проживание более 90 человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в учреждении оборудовали санитарные комнаты, заменили крышу, коммуникации, установили систему вентиляции и новые окна. Также там обновили фасад и интерьер. На работы было выделено более 75 миллионов рублей.

Реклама

По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, в помещениях также установили новую мебель и технику.

«Теперь условия проживания здесь стали максимально приближенные к домашним. Корпус рассчитан на постоянное проживание более 90 человек и очень важно, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно», — отметила она.

В жилых комнатах установили около 30 телевизоров, оборудовали зоны отдыха и 33 много функциональный кровати для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».