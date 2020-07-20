Социально-реабилитационный центр откроют в Сергиевом Посаде. Он поможет инвалидам от 18 до 25 лет

В подмосковном Сергиевом Посаде одобрили проект по созданию социально-реабилитационного центра. Новый комплекс поддержит слепоглухих инвалидов в возрасте от 18 до 25 лет. Там развернут 100 койко-мест.

А возведут здание в районе Пограничной улицы. Положительное заключение экспертизы уже получено. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Для рябят сделают много разных функциональных блоков. Здесь появятся бассейн, тренажерный зал, мастерские ручных ремесел, столовая и не только. За здоровьем будут следить врачи.

В соответствии с государственной программой „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ завершено проектирование центра для постинтернатного сопровождения слепоглухих инвалидов Владимир Локтев.

Новый комплекс построят рядом с существующим интернатом, в котором живут и учатся дети в возрасте от семи до 18 лет. Общая площадь здания составит свыше 17 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов. Национальные проекты позволят Подмосковью запустить более 70 социальных объектов до конца текущего года.