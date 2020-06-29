Строительство школ и детских садов в Подмосковье поручили завершить к 1 сентября

Губернатор Андрей Воробьев поручил министру строительного комплекса Московской области Владимиру Локтеву завершить возведение всех запланированных учебных заведений к 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

«У нас две даты сдачи: 1 сентября школы и детские сады и начало следующего года. Владимир Александрович, прошу держать руку на пульсе. Все строители должны держать темп и ударно поработать в эти летние месяцы», — сказал Андрей Воробьев на совещании с правительством Московской области.

По словам губернатора, восстановление экономики и реализация запланированных программ являются приоритетом развития региона.

С прошлого года в Московской области строятся 50 школ. Ранее Владимир Локтев объявлял, что до конца года достроят 33 объекта, из них к сентябрю — 16.

Кроме того, в Подмосковье в течение 2020 года запланировали ввести в эксплуатацию девять детских садов. Новые дошкольные образовательные учреждения откроются в Красногорске, Балашихе, Ивантеевке, Химках и Домодедове.