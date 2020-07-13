«Школы и детские сады в приоритете». До конца года в Подмосковье запустят более 70 социальных объектов

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев доложил, что запланирован ввод 72 социальных объектов. Так, к началу сентября необходимо открыть 34. Вместе с тем десять уже ввели.

Все, что связано со школами, детскими садами, для нас является безусловным приоритетом. И понятно, что СОVID-19, карантин, которые мы с вами пережили, внесли коррективы. Но школы и те детские сады, которые мы запланировали, будут сданы. И бюджетные, и внебюджетные Андрей Воробьев.

По словам Локтева, строительство практически каждого объекта идет строго по графику. Сегодня возводят 34 школы — их создают в 21 округе.

«Несмотря на пандемию, мы набрали хороший темп. До сентября планируем ввести 16 школ и 18 — до конца года. А строительство трех планировали к вводу в 2021 году, но мы идем с опережением графика. Скорее всего, введем их в 2020. Это Королев, Луховицы и Щелково», — сказал он.

По национальному проекту «Демография» в 2020 году завершится строительство девяти детских садов. Из них шесть откроют уже к 1 сентября.

«Рисков по вводу объектов мы не видим», — подчеркнул Локтев.

Сегодня в ходе ВКС министр жилищной политики региона Инна Федотова добавила, что до конца года запустят 22 внебюджетных социальных объекта.

А в рамках реализации инвестиционных проектов мы в этом году запланировали открыть 22 объекта образования Инна Федотова.

Из них пять школ и 12 садов — уже до начала сентября. По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, сотрудников для новых учреждений выбирали ответственно. Они прошли три этапа.

Андрей Юрьевич, отдельно вам докладывали по командам. Они подобраны в эти школы и прошли трехступенчатый этап отбора. Через тестирование, через клуб директоров, через стажировки и мое собеседование с ними Ирина Каклюгина.

Она отметила, что самое пристальное внимание сегодня уделяют учреждениям, которые вводят с 1 сентября. Кроме того, до конца текущего года откроют шесть спортивных объектов и столько же культурных.

Сегодня в Подмосковье уже работают порядка двух тысяч детских садов. Все они, кроме тех, которые закрыты на плановый ремонт перед началом нового учебного года, перешли в штатный режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.