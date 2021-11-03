Более 30 сотрудников Общественной палаты Балашихи привили в мобильном пункте

В Общественной палате Балашихи организовали мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» привили 35 сотрудников.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Об этом сообщила председатель Общественной палаты Елена Жарова. Для вакцинации в ОП направили мобильную бригаду медиков из поликлиники № 4.

Первый компонент сегодня ввели сотрудникам организации «Мир для всех». А представители ОП уже ревакцинировались, отметила Жарова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Повторную прививку сделали тем, у кого с момента первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Сотрудников, которые за последние полгода переболели ковидом, тоже ревакцинировали. В таких случаях используют вакцину «Спутник Лайт», уточнила председатель.

Мобильные прививочные пункты в Балашихе работают ежедневно. Бригады медиков выезжают на центральные площади, железнодорожные станции, в МФЦ, ТЦ и другие места скопления людей, а также в отдаленные села и деревни. Можно привиться в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

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