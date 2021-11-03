Более 4 миллионов человек привились от коронавируса в Подмосковье
Минздрав: более 4 миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Подмосковье
Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более четырех миллионов жителей. В период локдауна работает 310 пунктов вакцинации.
Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, сейчас в регионе высокие показатели по заболеваемости ковидом и госпитализациям.
«Из почти 12 тысяч коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тысячи», — сообщила она.
Стригункова отметила, что сегодня прививка — единственный надежный способ защитить себя и близких от инфекции.
Я призываю всех, кто по каким-либо причинам не сделал прививку, пройти вакцинацию
По ее словам, это особенно важно для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
«Прививку сделали уже более четырех миллионов жителей региона», — добавила Стригункова.
Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг и по номеру 122.
Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.