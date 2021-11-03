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    03 ноября 2021, 14:06

    Губернатор Подмосковья назвал дату окончания локдауна. Останется несколько ограничений

    Губернатор Воробьев: нерабочие дни не будут продлевать после 7 ноября в Подмосковье, откроются кафе и торговые центры

    Анатолий Минкин

    Режим нерабочих дней в Московской области заканчивается с понедельника, 8 ноября. Возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Губернатор Подмосковья назвал дату окончания локдауна. Останется несколько ограничений

    «Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется. Спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — сказал Андрей Воробьев.

    Он отметил, что введенные меры безопасности остаются. Работодателям необходимо оставить на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранить этот режимы для сотрудников старше 60 лет.

    «Тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя», — обратился к жителям губернатор Московской области.

    Режим нерабочих дней действует в Московской области с 28 октября по 7 ноября. В это время в регионе не работают рестораны, бары и кафе. Клиенты могут получить свой заказ только навынос или с помощью доставки. Закрылись для посетителей непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты и кинотеатры.

    Школьники и воспитанники детских садов ушли на каникулы. В дошкольных учреждениях продолжали работать дежурные группы для родителей, которым не с кем оставить детей. На удаленку перешли студенты колледжей и вузов.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии длинных выходных попросил жителей максимально сократить социальные контакты и оставаться дома с родными. Ограничения ввели для сокращения случаев заражения коронавирусом и смягчения нагрузки на систему здравоохранения.

    В Москве также не стали продлевать режим нерабочих дней.