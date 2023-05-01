Подмосковье 01 мая 2023, 16:11 Сотрудники Росгвардии проследят за безопасностью в Подмосковье в День Весны и Труда Росгвардия Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии следят за порядком и безопасностью во время Дня Весны и Труда в Подмосковье. Экипажи ведомства приблизили к местам проведения мероприятий.

Накануне 1 Мая сотрудники Росгвардии напомнили владельцам оружия о запрете его ношения в публичные места во время массовых мероприятий и усилили контроль за производственными и торговыми объектами, где оно хранится.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.