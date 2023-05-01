Подмосковье 01 мая 2023, 12:43 Андрей Воробьев: 1 Мая два жителя Подмосковья получили звание Героя Труда России Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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В Праздник Весны и Труда 1 Мая президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда России двум жителям Московской области. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин, написал губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Бабурова родилась в Волоколамске. Женщина осталась в родном округе и всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы. Ее стаж работы превысил 60 лет. Жительница Подмосковья подготовила 19 выпусков, из ее классов вышли 17 золотых и 16 серебряных медалистов. Сейчас Татьяна Ивановна работает в гимназии № 1 и возглавляет школьный музей.

В 1974 году Юрий Милехин пришел работать инженером в федеральный центр двойных технологий «Союз» в Дзержинском. В 1996-м он занял должность гендиректора предприятия. Житель Подмосковья создал рецептуру твердого топлива для ракет боевых комплексов «Тополь-М», «Посейдон», «Сармат» и «Искандер-М».

«Благодаря таким людям, их труду и искреннему желанию делать лучше для своей страны наш регион идет вперед», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области поблагодарил Милехина и Бабурову за вклад в развитие региона. Также Воробьев поздравил всех жителей Подмосковья с праздником 1 Мая.

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