Почти 30 новых деревьев высадили рядом с роддомом в Балашихе | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Почти 30 новых деревьев высадили рядом с роддомом в Балашихе

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Акция «Наш сад» прошла в Саввинском роддоме в Балашихе. Медики высадили 28 деревьев в честь дня рождения учреждения. Вместе с ними отец новорожденного ребенка — местный житель Иван Кожокарь.

За годы работы роддома в нем появилось на свет 12 тысяч детей. В честь шестилетия врачи высадили молодые дубы, березы, ивы и рябины. К ним присоединился супруг одной из рожениц Иван.

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«Когда будем приходить за вторым ребенком, будем навещать дерево. А так будем приезжать, поливать, думаю», — поделился он.

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Во время пандемии больницу перепрофилировали для борьбы с коронавирусом. Главный врач Наталья Алимова рассказала, что с тех пор, как роддом вернулся к прежнему режиму работы, в нем появляется на свет свыше 300 детей в месяц.

«Районы обслуживания у нас достаточно большие — это Балашиха, близлежащие города, и сейчас потянулись жители из Москвы», — сообщила она.

С начала года в учреждении родились 1500 детей. За младенцами ухаживают и помогают родителям около 300 медиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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