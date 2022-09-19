Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники | 360°

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Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники

Губернатор Воробьев: новые поликлиники откроют в Королеве, Мытищах, Домодедове

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Полным ходом идет строительство поликлиник в Мытищах, Королеве, Домодедове, Одинцове. Губернатор региона Андрей Воробьев во время заседания правительства Подмосковья выразил надежду, что работы завершат до конца года.

«По здравоохранению — большая программа. Во многих муниципалитетах — и Королев, и Мытищи, и Домодедово, и Одинцово — мы строим поликлиники», — сказал он.

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По его словам, тема первичного звена всем хорошо знакома. Губернатор добавил, что самая большая нагрузка приходится на терапевтов, педиатров, врачей узких специальностей.

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«Поэтому я хочу отметить глав, которые постоянно находятся в поиске. И, конечно, важно иметь полный укомплектованный состав профессионалов в объектах, которые мы запускаем. Я очень надеюсь, что в этом году мы все программы завершим: и все поликлиники, и ФАПы, которые мы строим на разных локациях. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Он обратил внимание и на преобразование в школе № 3 в Мытищах. Там появился новый корпус, в здании обучаются более тысячи детей.

Андрей Воробьев

Медицина

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