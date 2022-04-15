Сотрудники «НПО машиностроения» в Реутове провели акцию в поддержку спецоперации на Украине

Акция в поддержку спецоперации на Украине прошла в Реутове на предприятии «ВПК „НПО машиностроения“. Здесь в окнах главного корпуса зажгли свет, который образовал большую букву Z, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

„14 апреля ровно в 20.00 в окнах главного корпуса предприятия зажегся свет, который образовал большую букву латинского алфавита Z, ставшую символом проведения спецоперации России на Украине. Таким образом сотрудники АО ‚ВПК ‚НПО машиностроения‘“ выразили свою поддержку участникам освободительного движения», — сообщили в пресс-службе.

Акцию градообразующее предприятие Реутова провело совместно с Московским областным региональным отделением (МОРО) Союза машиностроителей России.

Ранее стало известно, что жители и предприятия Реутова продолжают акцию #СвоихНеБросаем, в рамках которой было собрано 300 тонн гуманитарных грузов, их отправили беженцам из Донбасса и Украины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе с конца февраля собрали 800 тонн гуманитарной помощи беженцам.