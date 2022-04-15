Украина начала войну с Россией еще до начала спецоперации ВС РФ, заявил президент страны Владимир Зеленский. По словам главы государства, именно поэтому страна хотела вступить в НАТО и непублично договаривалась «о тех или иных поставках».

Зеленский добавил, что Украина должна была быть готова к столкновению с одной из самых многочисленных армий в мире. В одиночке ей это было сделать сложно, поэтому страна обратилась за помощью к другим государствам, написало РИА «Новости».

По мнению Зеленского, правительство Украины стабилизировало ситуацию в республике, оно боролось с некоторыми политическими группами.

«Мы начали эту войну еще раньше», — подчеркнул он в интервью «Би-би-си».

Президент Украины добавил, что республике были нужны деньги и оружие, поэтому были непубличные договоренности о поставках еще в декабре и январе.

Ранее итальянский журналист и историк Анджело Д’Орси заявил, что Зеленский представляет опасность для жителей страны. По мнению Д’Орси, президент Украины ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди своего народа. Но при этом политика это не особо беспокоит.