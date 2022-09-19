Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес» | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес»

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» продлится в Подмосковье до 30 сентября. В ней поучаствовали сотрудники МинЖКХ региона. Вместе с другими добровольцами они высадили свыше четырех тысяч сосен в Щелкове.

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В ходе акции участникам выдают весь необходимый инвентарь — перчатки, ведра, лопаты и саженцы. Специалисты показывают, как правильно высаживать деревья, после чего добровольцы приступают к практике.

Всего в ходе акции в Подмосковье высадили свыше 26 тысяч деревьев.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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