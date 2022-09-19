Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес» | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 12:28

Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники

Подмосковье

19 сентября 2022, 12:27

Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье

Реклама

Здоровье

19 сентября 2022, 12:26

Врач Маликова рассказала, как осенняя хандра может повлиять на здоровье

Здоровье

19 сентября 2022, 12:26

Россиянам рассказали, чем полезны яблоки

Эксклюзив

19 сентября 2022, 12:25

Подмосковье оказалось в «зеленой зоне» по темпам реализации программ — Воробьев

Эксклюзив

19 сентября 2022, 12:20

Германию назвали «разбойным государством» после слов о «Северном потоке»

Происшествия

19 сентября 2022, 12:15

Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС

Эксклюзив

19 сентября 2022, 12:10

Девочка утонула в бассейне в Подольске. Мать пожалела тренера

Подмосковье

19 сентября 2022, 12:05

Разворотную площадку для автобусов построили рядом с деревней Сабурово в Красногорске

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:02

Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес»

Читать 360tv в

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» продлится в Подмосковье до 30 сентября. В ней поучаствовали сотрудники МинЖКХ региона. Вместе с другими добровольцами они высадили свыше четырех тысяч сосен в Щелкове.

Реклама

В ходе акции участникам выдают весь необходимый инвентарь — перчатки, ведра, лопаты и саженцы. Специалисты показывают, как правильно высаживать деревья, после чего добровольцы приступают к практике.

Всего в ходе акции в Подмосковье высадили свыше 26 тысяч деревьев.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Щелково

Экология

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама