Сотни километров электросетей протянут в Подмосковье для новой трассы М12

Энергетики Подмосковья построят почти 410 километров линий электропередачи для новой трассы М12 Москва — Казань. Она пройдет через Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Богородский округ.

Подготовка сетей для строительства федеральной трассы уже началась в Московской области, отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Будет спроектировано и построено порядка 408 километров новых линий электропередачи Александр Самарин.

Он отметил, что сначала электричеством обеспечат основные производственные площадки, необходимые для запуска М12.

Речь идет о снабжении строительных городков, мобильных штабов, заводов бетона и асфальта. После этого энергетики займутся самой магистралью.

Трасса снизит количество транзитного потока на М7 «Волга». Она разгрузит дороги в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе. Уже к августу следующего года планируют сдать первый участок.