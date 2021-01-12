Состояние более 95% посевов озимых зерновых культур в Подмосковье признали хорошим

«Нашими специалистами выборочно обследованы посевы озимых культур и определено общее состояние полей региона. Зимовка протекает в хороших погодных условиях. Состояние более 95% посевов озимых культур оценивается как хорошее. Также высокое — до 36% — содержание сахаров в узлах кущения, которые должны обеспечить их сохранность к началу вегетации», — сказал Сергей Воскресенский.

Под урожай 2021 года площадь озимого сева в Подмосковье увеличилась на 10% и составила 104,3 тысячи гектаров.

«На сегодня глубокого промерзания почвы не наблюдается. Отмечу, что в климатических условиях региона именно озимые зерновые — основные сельскохозяйственные культуры, которые гарантированно дают высокий урожай. Поэтому мы уделяем особое внимание севу озимых и постоянно его контролируем», — добавил Сергей Воскресенский.

Лидерами по севу озимых сельскохозяйственных культур в Подмосковье являются Луховицкий, Волоколамский и Зарайский округа, Серебряные Пруды и Домодедово.

В 2020 году Подмосковье установило рекорд, экспортировав продукты более чем на миллиард долларов. Регион наладил экспорт в новые страны — Ирландию, Филиппины, Швейцарию, Индонезию, Австрию, Малайзию и Аргентину.