Подмосковье впервые экспортировало продукты более чем на 1 млрд долларов за год

Подмосковье начало экспортировать продукты в новые страны. Например, в Ирландию, Филиппины, Швейцарию, Индонезию, Австрию, Малайзию, Аргентину.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Так, объем экспорта сельхозпродукции Подмосковья, по его словам, впервые превысил отметку в миллиард долларов.

Это на 9,9% больше по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года Сергей Воскресенский.

В результате пановые показатели проекта «Экспорт продукции АПК Московской области» выполнили на 108%. Максимальный прирост дали мясная продукция, зерновые, растения, молочные жиры, мед.

«Также в продаже кормов для непродуктивных животных мы прибавили 57%, масложировой продукции — 47%», — уточнил Воскресенский.

Лучший прирост в денежном выражении дали мороженое, мед, консервы и овощи.