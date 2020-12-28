Подмосковье впервые экспортировало продукты более чем на 1 млрд долларов за год
Подмосковье начало экспортировать продукты в новые страны. Например, в Ирландию, Филиппины, Швейцарию, Индонезию, Австрию, Малайзию, Аргентину.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Так, объем экспорта сельхозпродукции Подмосковья, по его словам, впервые превысил отметку в миллиард долларов.
Это на 9,9% больше по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года
В результате пановые показатели проекта «Экспорт продукции АПК Московской области» выполнили на 108%. Максимальный прирост дали мясная продукция, зерновые, растения, молочные жиры, мед.
«Также в продаже кормов для непродуктивных животных мы прибавили 57%, масложировой продукции — 47%», — уточнил Воскресенский.
Лучший прирост в денежном выражении дали мороженое, мед, консервы и овощи.