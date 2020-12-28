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    28 декабря 2020, 13:01

    Подмосковье впервые экспортировало продукты более чем на 1 млрд долларов за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Впервые Подмосковье экспортировало продукты более чем на миллиард долларов за год. Наибольший прирост дали мясо, зерновые, мед, овощи, мороженое. Поставки стали осуществлять еще в восемь государств.
    Подмосковье впервые экспортировало продукты более чем на 1 млрд долларов за год | Изображение 1

    Подмосковье начало экспортировать продукты в новые страны. Например, в Ирландию, Филиппины, Швейцарию, Индонезию, Австрию, Малайзию, Аргентину.

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Так, объем экспорта сельхозпродукции Подмосковья, по его словам, впервые превысил отметку в миллиард долларов.

    Это на 9,9% больше по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года

    Сергей Воскресенский.

    В результате пановые показатели проекта «Экспорт продукции АПК Московской области» выполнили на 108%. Максимальный прирост дали мясная продукция, зерновые, растения, молочные жиры, мед.

    «Также в продаже кормов для непродуктивных животных мы прибавили 57%, масложировой продукции — 47%», — уточнил Воскресенский.

    Лучший прирост в денежном выражении дали мороженое, мед, консервы и овощи.