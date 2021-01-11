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    11 января 2021, 15:04

    Еще 20 ферм создали в селах Подмосковья благодаря грантовой поддержке

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще порядка 20 фермерских хозяйств появилось в селах Подмосковья благодаря грантовой поддержке. Для этого в прошлом году аграрии получили около 273 миллионов рублей.
    Еще 20 ферм создали в селах Подмосковья благодаря грантовой поддержке | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Так, за 2020 год, по его словам, выделили 14 грантов «Агростартап» и 11 грантов начинающим фермерам.

    Поддержка фермеров, создание крестьянских хозяйств способствует увеличению в регионе объема качественной свежей продукции

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что это, например, картофель, овощи, сыры, молоко и мясо. Помимо прочего, запуск новых крестьянских хозяйств дает жителям Московской области рабочие места. Это особенно важно в селах, отметил Воскресенский.

    Еще 20 ферм создали в селах Подмосковья благодаря грантовой поддержке | Изображение 2

    В прошлом году на поддержку начинающих фермеров выделили 45,4 миллиона рублей, а на реализацию проектов «Агростартап» — 51,8 миллиона.

    Сегодня на территории Подмосковья действует около двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств.