Еще 20 ферм создали в селах Подмосковья благодаря грантовой поддержке

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Так, за 2020 год, по его словам, выделили 14 грантов «Агростартап» и 11 грантов начинающим фермерам.

Поддержка фермеров, создание крестьянских хозяйств способствует увеличению в регионе объема качественной свежей продукции Сергей Воскресенский.

Он добавил, что это, например, картофель, овощи, сыры, молоко и мясо. Помимо прочего, запуск новых крестьянских хозяйств дает жителям Московской области рабочие места. Это особенно важно в селах, отметил Воскресенский.

В прошлом году на поддержку начинающих фермеров выделили 45,4 миллиона рублей, а на реализацию проектов «Агростартап» — 51,8 миллиона.

Сегодня на территории Подмосковья действует около двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств.