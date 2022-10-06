Соревнования по рукопашному бою и самообороне прошли в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

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Viber Соревнования по рукопашному бою и самообороне прошли в Солнечногорске

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Сразу три соревнования по рукопашному бою и самообороне прошли в Солнечногорске в спорткомплексе «Олимп». На них состязались и дети, и профессиональные спортсмены.

Президент федерации рукопашного боя Подмосковья Владимир Манухин рассказал о том, какие именно турниры состоялись в округе.

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«Это чемпионат Московской области среди мужчин и женщин среди взрослых, 18 и старше; открытое первенство городского округа Солнечногорск среди детей младшего возраста от шести до 15 лет и открытое первенство городского округа Солнечногорск в разделе самообороны», — сказал он.

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Всего за победу сражались свыше 300 спортсменов. Участники рассказали: главное для них — не кубки и медали, а опыт боя и возможность стать частью сборной региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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