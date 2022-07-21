Соревнования МЧС по пятиборью стартовали в Ногинске

Мособлпожспас открыл ежегодные соревнования по пятиборью в Ногинском спасательном центре МЧС. В них приняли участие 14 команд со всей области. Среди них как профессионалы, так и новички.

Источник фото: телеканал «360»

Светлана Пучкова участвовала в турнире впервые. Девушке 23 года — она уже окончила спасательный колледж и работает по профессии. Говорит, что состязаться с мужчинами несложно, здесь важна командная работа.

«В соревнованиях, как и в любом виде спорта, всегда есть какой-то азарт. Тут даже дело не в том, кто лучше, кто круче, а просто именно себя проявить и посмотреть на то, насколько ты стал лучше», — сказала Светлана.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования полностью имитируют реальные случаи из практики спасателей. Это поисково-спасательная работа при ликвидации разных видов ЧС. Первый заместитель начальника шестого ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин поделился, что площадку выбрали не случайно — полигон в Ногинске лучший в стране.

Предыдущие соревнования проводили в 2019 году. Паузу пришлось сделать из-за пандемии. Сейчас турнир прошел в 11-й раз и будет продолжаться ежегодно.

Источник фото: телеканал «360»

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