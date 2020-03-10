    10 марта 2020, 11:16

    Проект Минобороны собрал более 27 млн записей о фронтовиках ВОВ

    Александра Ломейко

    В базу проекта «Дорога памяти» внесли уже более 27 миллионов записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Участвовать в нем может любой желающий.

    Проект Центрального музея Вооруженных сил России, отмечено на сайте «Дороги памяти», объединит десятки миллионов снимков. На них запечатлели ушедших на фронт, партизан, работников военных заводов, жителей блокадного Ленинграда и военных корреспондентов. Он призван рассказать о всех, кто сражался и трудился во время Великой Отечественной войны ради победы.

    В Минобороны добавили, что данные на главной странице интернет-портала постоянно обновляются. Все собранные на нем материалы и фотографии включат в мультимедийную галерею «Дорога памяти». В нее войдут уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Широкой общественности их демонстрируют впервые.

    Музей, уточнили в ведомстве, возведут на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ к 75-летию Победы.

    Чтобы принять участие в проекте, нужно просто загрузить информационные материалы на сайт «Дороги памяти». Сведения принимают и в Российском университете дружбы народов.