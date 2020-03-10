Проект Минобороны собрал более 27 млн записей о фронтовиках ВОВ

Проект Центрального музея Вооруженных сил России, отмечено на сайте «Дороги памяти», объединит десятки миллионов снимков. На них запечатлели ушедших на фронт, партизан, работников военных заводов, жителей блокадного Ленинграда и военных корреспондентов. Он призван рассказать о всех, кто сражался и трудился во время Великой Отечественной войны ради победы.

В Минобороны добавили, что данные на главной странице интернет-портала постоянно обновляются. Все собранные на нем материалы и фотографии включат в мультимедийную галерею «Дорога памяти». В нее войдут уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Широкой общественности их демонстрируют впервые.

Музей, уточнили в ведомстве, возведут на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ к 75-летию Победы.

Чтобы принять участие в проекте, нужно просто загрузить информационные материалы на сайт «Дороги памяти». Сведения принимают и в Российском университете дружбы народов.