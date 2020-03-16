Шойгу раскрыл подробности о комплексе «Дорога памяти»

«Идея, которая пришла буквально через насколько дней после старта строительства самого храма, это „Дорога памяти“. И там вот эти 1 418 метров, 1 418 дней нашей истории. Мы хотим, чтобы каждый шаг, удар колокола, что ли, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения. К сожалению, не все в наших силах, потому что каких-то фотографий нет, но нам хотелось, чтобы все 33 миллиона фотографий были помещены туда. Но, во всяком случае, мы все имена точно поместим туда», — пояснил Шойгу.

По словам министра, архив фотографий о героях Великой Отечественной войны обновляют регулярно.

«Там же еще откроют несколько кинозалов, где будут постоянно показывать документальные фильмы. Посетители смогут увидеть старые кадры, старые фотографии, старые письма. Там будет помещена огромная экспозиция — первая съемка Москвы с немецких самолетов, когда они готовились к взятию города», — заметил глава ведомства.

Он предположил, что на территории комплекса появятся знамена врага.

«Вот те знамена поверженного врага, которые бросали к стенам Красной площади, они же у нас есть. Я не знаю, получится или нет, но надеюсь, что получится (разместить на территории комплекса. — Прим. ред.). Когда в полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага», — уточнил Шойгу.