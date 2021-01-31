Снегопад не нарушил работу аэропортов Шереметьево и Домодедово

Международные аэропорты Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме, несмотря на обильный снегопад в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Подмосковья.

«Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме. В связи с непогодой ведется дополнительная обработка взлетно-посадочных полос», — сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В Минтрансе Подмосковья призвали пассажиров заранее выезжать в аэропорты и следить за расписанием на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний. Существенных задержек не наблюдается, но из-за изменения условий принимающих аэропортов возможны корректировки в расписании.

Синоптики предупредили жителей Подмосковья, что снегопад в регионе продолжится до вечера воскресенья. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее, 28 января, в Сочи задержали вылет самолета авиакомпании Nordwind в Москву. Причиной задержки стал отказ одного из пассажиров надевать маску в салоне. На нарушителя был составлен протокол.