Жителей Подмосковья предупредили о снегопаде до конца воскресенья

«Согласно прогноза погоды ФГБУ „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в период с 12:00 до 21:00 31 января местами по Московской области сохранится снег, в отдельных районах сильный», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали закрепить слабые конструкции на подворьях, чтобы их разрушение не травмировало прохожих. Водителям также посоветовали воздержаться от поездок на личной машине или быть предельно внимательными на дороге.

В ведомстве также обратили внимание на пешеходов — нужно быть предельно осторожными при переходе через дорогу, а также при нахождении вдоль трасс.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в январе в Москве выпало 160% месячной нормы осадков — 63 миллиметра. В последний январский день в столице тоже ожидается снег и облачная погода.