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    28 января 2021, 13:30

    Самолет Сочи — Москва задержали из-за антимасочника

    Екатерина Шамина

    Пассажирский самолет не может вылететь из Сочи в Москву из-за антимасочника на борту. Рейс 230 авиакомпании Нордвинд должен был вылететь в 12:10, сообщила «Москва 24».
    Самолет Сочи — Москва задержали из-за антимасочника

    Пассажиры рейса Сочи-Москва пострадали от принципиальности одного пассажира. Он отказывается надеть маску в салоне самолета. Вылет задерживается из-за того, что полицейские составляют протокол на нарушителя.

    Это не первый случай, когда из-за антимасочника приходится задерживать вылет самолета. В начале декабря один из пассажиров устроил дебош на борту самолета и стал препираться с полицейскими. Лайнер должен был вылететь из Астрахани в Москву, но взлет пришлось отложить более, чем на час.