Пассажирский самолет не может вылететь из Сочи в Москву из-за антимасочника на борту. Рейс 230 авиакомпании Нордвинд должен был вылететь в 12:10, сообщила «Москва 24».

Пассажиры рейса Сочи-Москва пострадали от принципиальности одного пассажира. Он отказывается надеть маску в салоне самолета. Вылет задерживается из-за того, что полицейские составляют протокол на нарушителя.

Это не первый случай, когда из-за антимасочника приходится задерживать вылет самолета. В начале декабря один из пассажиров устроил дебош на борту самолета и стал препираться с полицейскими. Лайнер должен был вылететь из Астрахани в Москву, но взлет пришлось отложить более, чем на час.