Смесями против гололеда обработали 14 тысяч километров дорог Подмосковья за сутки

Около 14 тысяч километров дорог в Московской области обработали смесями против гололеда за сутки. При этом особый акцент сделали на спусках, подъемах, поворотах и дорогах с высокой интенсивностью движения.

Наибольшее внимание специалисты уделили всем подъездам к социальным объектам. В минувшую ночь очистили не менее 2,1 тысячи километров дорог, а смесями обработали 11,6 тысячи. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ночью на дорожной сети работали 645 человек и 655 единиц специализированной техники Алексей Гержик.

Он уточнил, что на дорогах курсировали 360 комбинированных машин. Из-за ожидаемого в Московской области снега жителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать правила движения.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что водителям важно избегать резких действий, держать дистанцию и не превышать скорость.