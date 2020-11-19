Последствия ледяного дождя в Подмосковье устранили около 900 специальных машин

Ледяной дождь в Подмосковье прошел в ночь с 18 на 19 ноября. В регионе мобилизовали дорожные службы для очистки проезжей части.

Особое внимание получили спуски и подъемы, дороги с высокой интенсивностью движения и крутые повороты. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы продолжают мониторинг с ликвидацией последствий ледяного дождя Алексей Гержик.

А к вечеру температура местами достигнет +2 градусов. При этом ветер усилится более чем до семи метров в секунду.

Жителей Московской области призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.