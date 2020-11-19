19 ноября 2020, 15:23
Последствия ледяного дождя в Подмосковье устранили около 900 специальных машин
Для устранения последствий ледяного дождя на дорогах Московской области выделили 900 специальных машин. Они помогли обезопасить проезды, мосты, путепроводы, эстакады. За ночь эта техника и около 400 специалистов обработали более 21,8 тысячи километров.
Ледяной дождь в Подмосковье прошел в ночь с 18 на 19 ноября. В регионе мобилизовали дорожные службы для очистки проезжей части.
Особое внимание получили спуски и подъемы, дороги с высокой интенсивностью движения и крутые повороты. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Дорожные службы продолжают мониторинг с ликвидацией последствий ледяного дождя
Алексей Гержик.
А к вечеру температура местами достигнет +2 градусов. При этом ветер усилится более чем до семи метров в секунду.
Жителей Московской области призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.