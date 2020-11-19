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    19 ноября 2020, 15:23

    Последствия ледяного дождя в Подмосковье устранили около 900 специальных машин

    Анастасия Аброськина, Екатерина Филимонова

    Для устранения последствий ледяного дождя на дорогах Московской области выделили 900 специальных машин. Они помогли обезопасить проезды, мосты, путепроводы, эстакады. За ночь эта техника и около 400 специалистов обработали более 21,8 тысячи километров.
    Последствия ледяного дождя в Подмосковье устранили около 900 специальных машин

    Ледяной дождь в Подмосковье прошел в ночь с 18 на 19 ноября. В регионе мобилизовали дорожные службы для очистки проезжей части.

    Особое внимание получили спуски и подъемы, дороги с высокой интенсивностью движения и крутые повороты. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

    Дорожные службы продолжают мониторинг с ликвидацией последствий ледяного дождя

    Алексей Гержик.

    А к вечеру температура местами достигнет +2 градусов. При этом ветер усилится более чем до семи метров в секунду.

    Жителей Московской области призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.