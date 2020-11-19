Синоптик объяснил ледяной дождь и скользкую корку на улицах Москвы и Подмосковья. И дал прогноз на выходные

В Москву и Подмосковье пришел ледяной дождь. Утром 19 ноября дороги, деревья и тротуары оказались похожи на один большой каток. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил «360», с чем связано это явление и какую погоду ждать на выходных.

«В ночь на четверг сильно изменилась циркуляция воздуха над европейской частью России. В Москву и сопредельные области начал поступать теплый, насыщенный влагой воздух из Атлантики. Эти воздушные массы перемещались быстрее в верхних слоях атмосферы. Снежинки, которые падали сверху, таяли в теплом воздухе в этом слое на уровне 1000–1500 метров, а затем подмерзали и покрывались ледяной оболочкой в более низких слоях», — рассказал Роман Вильфанд.

Внизу холодный воздух задерживался, а вверху быстро перемещался теплый. Это и привело к обледенению снежинок. Они падали на землю уже в состоянии переохлажденной влаги, что привело к мгновенному обледенению поверхностей.

«За последнее десятилетие повторяемость и интенсивность ледяных дождей увеличилась. Это согласуется с изменчивостью погоды, которая обусловлена потеплением климата. Ближайшие несколько дней ледяных дождей не прогнозируется», — уточнил Вильфанд.

Однако он предостерег: гололедица все-таки будет, потому что температура колеблется в районе нуля градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, которые будут подмерзать ночью. В воскресенье, 22 ноября, наконец выпадет обычный снег. Тогда гололедица станет не такой критичной.

«В выходные ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ближайшие ночь и день по температуре отличаться не будут: от –2 до +3 градусов по области. В Москве преимущественно около нуля. В ночь на субботу отрицательные значения: от 0 до –5 градусов. Дневные температуры также около нуля», — пояснил руководитель Гидрометцентра.

В воскресенье температура еще немного понизится. Ночью будет от –1 до –4 градусов, днем — от –4 до +1. Всю первую половину следующей недели погода сильно меняться не будет. Осадки в основном ожидаются в виде снега — только с пятницы.

Из-за ледяного дождя утром 19 ноября в Москве задержали несколько десятков рейсов самолетов. А некоторые пришлось совсем отменить.