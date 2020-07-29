«Большое внимание уделяем диагностике». Смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 9,6% за полгода

По итогам шести месяцев смертность от онкологических заболеваний в Подмосковье уменьшилась на 9,6%. Такой стала разница в сравнении с прошлым годом. Снижение смертности — это одна из главных задач национального проекта «Здравоохранение».

В период с января по июнь летальный показатель от онкологии в Подмосковье — 159,6 случая на сто тысяч человек. В аналогичное время прошлого года он составлял 176,7 случая. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии. И это позволяет своевременно начать лечение Светлана Стригункова.

По поручению губернатора Подмосковья в 2019 году закупили 192 единицы техники для диагностики, лечения онкологии. Сделали это в рамках проекта «Здравоохранение».

Стоимость оборудования — порядка 1,9 миллиарда рублей. На эти средства для медицинских учреждений приобрели аппараты для ренгтена и МРТ, маммографы, видеоэндоскопические стойки и не только.

Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.