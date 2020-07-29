«Большое внимание уделяем диагностике». Смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 9,6% за полгода
В период с января по июнь летальный показатель от онкологии в Подмосковье — 159,6 случая на сто тысяч человек. В аналогичное время прошлого года он составлял 176,7 случая. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии. И это позволяет своевременно начать лечениеСветлана Стригункова.
По поручению губернатора Подмосковья в 2019 году закупили 192 единицы техники для диагностики, лечения онкологии. Сделали это в рамках проекта «Здравоохранение».
Стоимость оборудования — порядка 1,9 миллиарда рублей. На эти средства для медицинских учреждений приобрели аппараты для ренгтена и МРТ, маммографы, видеоэндоскопические стойки и не только.
Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.