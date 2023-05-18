Подмосковье 18 мая 2023, 14:13 Служебный комплекс транспортной компании создаст новые рабочие места в Наро-Фоминске АО «СЛАВТРАНС-СЕРВИС»

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Служебный корпус логистической компании «Славтранс-Сервис» построят в Наро-Фоминске. Там будет работать обслуживающий персонал железнодорожного транспорта. Получить работу на предприятии смогут 26 человек.

Как рассказали в Минжилполитики, в проект вложат более 20 миллионов рублей. Площадь здания составит 459 квадратных метров, там обустроят административные, служебные, санитарные и бытовые помещения. Его оснастят новой мебелью, оборудованием и местом для приема пищи.

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Компания занимается хранением и транспортировкой грузов железнодорожным транспортом из Дальнего Востока и других регионов через терминал на станции Селятино.

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