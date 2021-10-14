Аварийные службы Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего ливня

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сообщил «360», что аварийные службы региона перешли в режим повышенной готовности из-за ливней. Бригады работают круглосуточно. Сильный дождь ожидается 14 октября.

Он обрушится вечером на столицу и область. В Подмосковье мобилизовали восемь оперативных групп — по две на каждое из четырех направлений: север, юг, запад и восток.

Подмосковная аварийная служба привела в повышенную готовность силы и средства, способные устранить последствия ливней, которые обрушились на область Антон Велиховский.

Работают передвижные электростанции, а также мобильные котельные и насосы. Это поможет оперативно реагировать на возможные неполадки.

Например, службы могут быстро восстановить электричество, если оно где-то выйдет из строя. То же самое удастся сделать с обеспечением теплом и горячей водой.

В Подмосковье действуют мобильные аварийные бригады со сварочным оборудованием. Они следят за ситуацией круглые сутки.