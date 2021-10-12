«Мособлэнерго» провело масштабные учения в Красногорске

В Красногорске прошли масштабные командно-штабные учения «Мособлэнерго». В них приняли участие представители Минэнерго региона, областных Минобразования, Минздрава и МинЖКХ, подразделений МЧС и МВД, а также Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Командно-штабные учения в АО „Мособлэнерго“ проводятся накануне каждого отопительного сезона. Цель тренировки — отработать все действия персонала смежных служб для того, чтобы наши бригады были готовы к любым ситуациям, в том числе в условиях низких температур», — сказал врио генерального директора «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов.

Согласно легенде учений, в сетях компании в результате возгорания на подстанции произошло технологическое нарушение. Оно привело к обесточиванию 26 трансформаторных подстанций Красногорска, без света остались 3350 потребителей, 10 социально значимых объектов, среди которых детские сады, медцентр, школа и другие.

Для устранения аварии был введен особый режим работы, собрана оперативная группа, привлечены силы и средства смежных электросетевых компаний, дежурно-диспетчерских служб и МЧС. Для восстановления электроснабжения социально значимых объектов привлекли 11 передвижных дизельных электростанций «Мособлэнерго».

«Отработка взаимодействия должна проводиться с учетом полномочий каждой организации, вовлеченной в жизнеобеспечение конкретной территории, особенно важна роль органов местного самоуправления. Эти действия должны периодически прорабатываться, чтобы в реальных условиях возник эффект отработанной реакции», — отметил замначальника управления мониторинга поставляемых ресурсов и подготовки к осенне-зимнему периоду Минэнергетики Московской области Николай Босый.