Служба занятости Подмосковья подобрала работу 20 тысячам жителей с начала года

За три месяца служба занятости Подмосковья подобрала работу для 19,8 тысячи человек. Специалисты помогают с трудоустройством и профессиональной ориентацией.

Это подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, с начала года служба занятости населения приняла 42 тысячи заявок.

Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 39,8 тысячи человек, а за профессиональной ориентацией — более 10 тысяч Ирина Фаевская.

В результате служба помогла трудоустроить около 19,8 тысячи жителей. Уровень регистрируемой безработицы по региону в феврале составил 2,47%.

«На сегодняшний день в областном банке вакансий размещено 55,3 тысячи вакансий, из которых 73% по рабочим профессиям, а 99,5% — с оплатой выше прожиточного минимума», — добавила Фаевская.

По последним данным исследования Росстата, уровень общей безработицы в Московской области равен 4% к численности экономически активного населения. В целом по России такой показатель составляет 5,8%, а по Центральному федеральному округу — 4,1%.