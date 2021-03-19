Уровень безработицы снизился в Подмосковье

Начиная с февраля уровень безработицы в Подмосковье составил 2,65%. Показатель сократился на 0,48 пункта, а работу смогли найти порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на 15 марта составляет 2,65%. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, — 109 881 человек», — отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

По данным на 1 февраля, уровень безработицы находился на отметке 3,13%. В службе занятости насчитывалось 130 тысяч жителей, состоявших на учете. Сейчас региональные работодатели ищут около 30,3 тысячи сотрудников рабочих профессий. Кроме того, они подыскивают порядка 13,5 тысяч специалистов различных профилей.

Больше всего в Подмосковье открыто вакансий для инженеров, полицейских, медицинских сестер и охранников. Также компании нуждаются в подсобных рабочих, уборщиках, швеях, водителях и грузчиках.

В конце февраля Фаевская сообщала, что с начала 2021 года 11,1 тысячи жителей Подмосковья смогли устроиться на работу благодаря службе занятости.