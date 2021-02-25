Еще 11 тысяч жителей Подмосковья нашли работу благодаря службе занятости

В службе занятости Подмосковья помогли найти работу для 11,1 тысячи жителей Подмосковья с начала 2021 года. Они обращались и за профессиональной ориентацией, сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, с января в областную службу занятости населения поступило 32 тысячи заявок.

За содействием в поиске работы обратились 23,7 тысячи человек, а за профессиональной ориентацией — более пяти тысяч Ирина Фаевская.

Заявленная работодателями потребность с начала года составила 22,2 тысячи вакансий, причем 72% — по рабочим профессиям.

Сегодня в Подмосковье доступно свыше 52 тысяч трудовых мест, по которым разместили объявления.

«Из них 72,3% — по рабочим профессиям, еще 99,3% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Подмосковье», — добавила Фаевская.

Фаевская уточнила, что уровень регистрируемой безработицы по региону в феврале 2021 года составляет 2,93%.