Сквер ветеранов в Балашихе благоустроят ко Дню города

Обновленный сквер ветеранов сможет принять жителей и гостей Балашихи ко Дню города, 18 сентября. Часть территории, зеленую зону, откроют раньше — 1 сентября. Ход благоустройства сквера проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Облагородить сквер попросили местные ветераны. Игорь Брынцалов отметил, что к просьбе отнеслись серьезно — работы планируют завершить уже через два месяца. В обновленном сквере будут проводить мероприятия в памятные даты.

Источник фото: телеканал «360»

«Рядом находится школа, нужно воспитывать в нашем молодом поколении чувство патриотизма, напоминать о том, что было в нашей истории, о тех событиях, которых нужно помнить. Сквер будет центром притяжения, в котором можно провести время, отдохнуть, а название будет напоминать о тех, кто воевал за свободу и независимость нашего государства», — отметил председатель.

Сквер ветеранов порадует площадкой для воркаута, зонами отдыха с качелями и скамейками, беседками, озеленением, велодорожками и детской площадкой.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нас это не просто территория для комфортного проживания, а также долг и память ветеранам. Где-то в мире сейчас разрушают памятники, а мы у себя создаем. Мы много лет сюда ходим и приводим детей. Люди довольны, осталось много что доделать, но жителям уже нравится», — поделилась председатель комитета общественного самоуправления микрорайона Новый Свет Антонина Чапля.

Часть благоустройства уже позади: коронированы деревья, расчищена территория, демонтированы твердые покрытия. Продолжается обустройство освещения, установка малых архитектурных форм и покрытий.

Сквер появился вокруг памятного камня. В 2016 году у него заложили капсулу времени с посланием потомкам, которую вскроют на 100-летний юбилей Победы. Преображать территорию начали в июне прошлого года.

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