Подмосковье 02 мая 2023, 16:20 Сквер у здания администрации благоустроят в Коломне в 2023 году Комитет по конкурентной политике Московской области

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Поиск подрядчика для благоустройства сквера у здания администрации стартовал в Коломне. Его преобразят до конца 2023 года.

Сквер находится на улице Октябрьской Революции. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в нем обустроят тротуары, проведут озеленение, установят скамейки и урны, а также систему освещения.

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Работы проведут по госпрограмме Подмосковья Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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