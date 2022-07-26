Сквер на Рощинской улице в Ивантеевке благоустроят в августе

Благоустройство сквера в Ивантеевке вышло на финишную прямую. Рабочие завершили 80% запланированных работ. Об этом рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Преображение коснулось двух гектаров площади. Рабочие уже обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, продолжают устраивать детские и спортивные зоны. Ротонду, которая стала изюминкой сквера, также привели в порядок.

Источник фото: телеканал «360»

Глава министерства Михаил Хайкин добавил, что подрядчик уже приступил к монтажу малых архитектурных форм, озеленению и обустройству освещения. Завершить работы планируют уже в августе.

Благоустройство проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о преображении 50 лесопарков Подмосковья. По его мнению, такой вид отдыха стал очень востребованных среди жителей региона.