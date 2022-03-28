Радовать должен каждый двор. Воробьев призвал обратить особое внимание на весеннее благоустройство

С наступлением весны встает вопрос о приведении в порядок территорий после схода снега и льда, благоустройстве территорий. Этой теме нужно уделять внимание в каждом городском округе, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наступает активная фаза весны, эта неделя, наверно, еще прохладная, но вместе с тем обращаю внимание, что традиционно каждый город, каждый двор должен радовать глаз», — сказал он.

Воробьев напомнил, что на прошлой неделе побывал в Ногинске, где с главой городского округа Игорем Сухиным выдал ключи от новых квартир 173 жителям. Во время встречи он пообщался с людьми о разных вещах, в том числе и на тему благоустройства.

«Я прошу и Министерство благоустройства, и каждого руководителя [городского округа] сделать так, чтобы те места, которые обращают на себя внимание [, были приведены в порядок]. Говорят, что театр начинается с гардероба, с вешалки. Так и в каждом городе прошу уделить внимание тому, чтобы было опрятно и все было организовано должным образом», — добавил он.

Губернатор также обратил внимание, что в апреле в Московской области пройдут традиционные субботники.