Набережная Клязьмы в Орехово-Зуеве одержала победу на премии MosBuild Architecture&Design Awards 22

Победителей премии MosBuild Architecture&Design Awards 22 наградили 30 марта в Крокус Экспо. Проект благоустройства набережной реки Клязьма в Орехово-Зуеве признали лучшим в номинации «Благоустройство и ландшафтный дизайн».

Проект благоустройства набережной был разработан ООО «Межрегионстрой».

«Хочу отметить отличную работу архитекторов, так как это один из важных аспектов удачной концепции. Мы привлекаем к работе творческих талантливых профессионалов, именно благодаря им наши проекты были отмечены на разных архитектурных фестивалях. Хорошо продуманный проект в первую очередь должен быть безопасным и удобным для людей, тогда он легко проходит согласование с жителями и всегда может быть реализован в полном объеме. Также выражаю благодарность нашим жителям за участие в реализации программы «Формирование комфортной городской среды», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благоустройство набережной реки Клязьмы началось в 2019 году за счет целевого гранта. Его городской округ выиграл в рамках программы «Точки роста». Тогда очистили и укрепили береговую линию, переложили инженерные сети. Год спустя работы были продолжены уже в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда». После благоустройства набережная стала местом проведения уличных гуляний и городских мероприятий.

Всего премию MosBuild Architecture&Design Awards 22 проводили в четырех номинациях. Она призвана помочь в продвижении талантливых молодых архитекторов и демонстрации лучших архитектурных и интерьерных проектов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил контролировать благоустройство городских округов после зимы.