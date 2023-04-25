Подмосковье 25 апреля 2023, 13:32 Сквер имени Бориса Громцева благоустроят в Дзержинском в 2023 году Ольга Фельдфебелева

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Сквер имени Бориса Громцева благоустроят в Дзержинском в этом году. Его выбрали по итогам голосования, которое прошло в 2022 году — за объект отдали 2353 голоса.

По словам главы отдела благоустройства, озеленения и экологии администрации Дзержинского Виктора Гамолина, благоустройство проведут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпрограммы «Жилье и городская среда».

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«А возможным оно стало благодаря неравнодушным жителям города, которые приняли участие в онлайн-голосовании», — сказал он.

В сквере обновят спортивные площадки, установят новые энергосберегающие светильники, в зоне отдыха появятся скамейки и урны, новые пешеходные дорожки, а также проведут озеленение.

Территория станет современной и удобной для отдыха и занятий спортом.

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