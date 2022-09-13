Скоростной режим на участке М-7 «Волга» увеличат в Балашихе | 360°

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Скоростной режим на участке М-7 «Волга» увеличат в Балашихе

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Скоростной режим на участке трассы М-7 «Волга» увеличат в Балашихе. Планируется, что он будет повышен с 60 до 80 километров в час. Об этом сообщили на заседании правительства Подмосковья с главами городских округов.

Глава Балашихи Сергей Юров рассказал, что пропускная способность шоссе после реконструкции увеличилась, что позволило увеличить скоростной режим.

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«По данной теме было проведено уже не одно совещание, будем ждать 1 октября, решим, как закончится ремонт асфальтового полотна», — сообщил Юров.

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Количество полос движения на М-7 увеличили до 10, а также создали дополнительные развязки. По участку ежедневно проезжает около 154 тысяч автомобилей.

Ликвидировать заторы на региональных дорогах также позволит реконструкция. А расширение проезжей части даст возможность увеличить скоростной лимит на Носовихинском, Леоновском и Разинском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поучаствовал в открытии первого участка трассы М-12 Москва — Казань. Его удалось открыть на три месяца раньше срока.

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