Склад для хранения спецодежды в Раменском создаст 80 рабочих мест | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber Склад для хранения спецодежды в Раменском создаст 80 рабочих мест

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Новые рабочие места появятся в Подмосковье в 2023 году. В Раменском построят склад для хранения спецодежды на улице Михалевича. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Площадь склада превысит 55 тысяч квадратных метров. На нем будут хранить спецодежду и средства индивидуальной защиты. Число наименований товаров будет достигать 12 тысяч.

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Строительством займется АО «Восток-Сервис-Спецкомплект». В проект инвестируют 3,5 миллиарда рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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