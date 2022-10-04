Склад для хранения спецодежды в Раменском создаст 80 рабочих мест | 360°

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Склад для хранения спецодежды в Раменском создаст 80 рабочих мест

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Новые рабочие места появятся в Подмосковье в 2023 году. В Раменском построят склад для хранения спецодежды на улице Михалевича. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Площадь склада превысит 55 тысяч квадратных метров. На нем будут хранить спецодежду и средства индивидуальной защиты. Число наименований товаров будет достигать 12 тысяч.

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