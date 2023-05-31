Подмосковье 31 мая 2023, 17:25 Склад детской мебели построят в Щелкове в ноябре Министерство жилищной политики Московской области

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство склада детской мебели в Щелкове. Его возведет компании «КарИВи». В проект инвестирует 50 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, площадь объекта превысит 1,4 тысячи квадратных метров. На складе будут хранить свыше 600 моделей детской мебели. Это кровати, шкафы, стеллажи, письменные столы и многое другое. Работы планируют завершить в ноябре этого года. Работу на складе смогут получить 14 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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