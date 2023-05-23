Подмосковье 23 мая 2023, 11:16 Склад бытовой техники и посуды построили в индустриальном парке в Пушкино Главгосстройнадзор МО

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Глагосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии корпуса № 5 в индустриальном парке «Русич-Холмогоры» в деревне Талицы под Пушкино. Там разместят склад бытовой техники, посуды и других товаров.

Как рассказали в ведомстве, площадь склада превысила 29 тысяч квадратных метров. Там будут хранить бытовую технику, посуду, электролампы, сантехнику, стройматериалы и продовольственные товары. Здание было построено за восемь месяцев.

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Арендатором корпуса станет сеть цифровых гипермаркетов DNS. Постройка стала последней на территории индустриального парка общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Другими резидентами стали «СбреЛогистика», «Спортмастер» и «3LOGIC».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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