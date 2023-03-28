Подмосковье 28 марта 2023, 17:42 Склад автомобилей и дорожный сервис построят в деревне Покровское под Истрой

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Архитектурный облик нового склада и дорожного сервиса одобрили в Подмосковье. Они появятся в деревне Покровское под Истрой в 2024 году.

Общая площадь объектов составит 1,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2024 году, получить работу там смогут 20 человек, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

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Стены зданий выполнят из разных отделочных материалов — первый этаж будет из бетона с гладкой и рифленой поверхностью, второй дополнят панелями с вертикальной раскладкой и плоскими кассетами из нержавеющей стали. Оформление объектов будет выполнено в светло-серых и темно-серых тонах.

Яркие художественные приемы придадут зданиям выразительность, а в темное время суток перфорации на кассетах и ленточное остекление под ними будут создавать светящийся фасад.

Территорию объектов благоустроят и организуют проезды для автомобилей. В дорожном сервисе будет работать станция техобслуживания и автомойка.

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