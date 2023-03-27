27 марта 2023, 12:38
Воробьев: ситуацию с весенними паводками взяли под контроль в Подмосковье
Весенние паводки в Московской области находятся под контролем, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, сейчас подтопления возникают преимущественно в Луховицах, Озерах, Серпухове, но все проблемные места оперативно отслеживают.
«Что касается паводка, эта тема находится у нас на контроле. Мы знаем и понимаем, что много снега, особенно это традиционно касается у нас Луховиц, Озер, Серпухова в этом году», — сообщил Воробьев на заседании областного правительства.
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Он обратился к начальнику Главного управления МЧС России по Московской области Сергею Полетыкину и попросил его прокомментировать все ситуации, где есть беспокойства.
Ранее Воробьев поручил усилить контроль за подтоплениями на юго‑востоке Подмосковья. В первую очередь, по его словам, это касается Луховиц.
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Андрей Воробьев
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